I fondi a sostegno dell’emergenza coronavirus a Arzachena.

Il Comune di Arzachena mette in atto risorse a sostegno della popolazione colpita dal Covid. Con 223mila euro di avanzo vincolato, sosterrà i cittadini colpiti dalla pandemia. Di questi 150mila euro sono fondi Reis destinati al contrasto povertà. Si tratta di “misure straordinarie”.

Per le persone con handicap gravi, il Comune con 73mila euro attuerà dei programmi personalizzati di sostegno per queste categorie di cittadini. Saranno investiti anche 850mila euro per agevolazioni destinate ad utenze non domestiche, mediante la riduzione del 25% della Tari. Per quanto riguarda la Tari, è stata proposta un’agevolazione generalizzata senza l’obbligo presentare un’istanza.

