Gli sfollati tornano nelle loro abitazioni.

Finalmente è stato completato lo smontaggio della gru di via Joyce Lussu, in zona San Nicola ad Olbia. Per le 14 famiglie evacuate dopo il forte vento della scorsa settimana si ritorna alla normalità. La gru, alta circa 30 metri, è stata smontata dagli operai specializzati di un’azienda di Sassari.

Dopo circa 10 giorni gli sfollati sono nelle loro abitazioni. Avevano trovato rifugio da parenti e amici. Con grande gioia e a pochi giorni dal Natale, gli abitanti della palazzina hanno ripreso la loro vita all’interno delle loro abitazioni.

