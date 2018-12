L’album sarà gratuito e disponibile solo per i giovani calciatori tesserati con l’Olbia Calcio

Da ieri, fino a domani sera, presso il box accoglienza del Centro Commerciale Auchan di Olbia, i giovani calciatori della scuola calcio dell’Olbia Calcio potranno prelevare gratuitamente l’album “Piccoli Biancolbiesi”, per raccogliere le figurine di cui loro stessi sono protagonisti.

L’iniziativa, nata dall’accordo tra l’Auchan e la società calcistica olbiese, coinvolge i 235 giovanissimi tesserati della scuola calcio, bambini nati tra il 2015 e il 2006, delle categorie Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici, Primi Calci, che potranno collezionare le proprie figurine come fossero calciatori di Serie A.

Mentre l’album per la raccolta è disponibile solo per i tesserati, le figurine saranno acquistabili anche da non tesserati al prezzo di 70 centesimi al pacchetto, attualmente presso il box accoglienza del centro commerciale, e nei prossimi giorni negli spazi dedicati dall’Auchan a tutte le raccolte di figurine.

Non è la prima iniziativa nata dalla partnership tra Olbia Calcio e Centro Commerciale Auchan, in cui è presente anche uno spazio dedicato alle divise della società calcistica cittadina. Si tratta della prima edizione di “Piccoli Biancolbiesi” ed è in studio la possibilità che anche l’album, come le figurine, prossimamente sia disponibile pure per i non tesserati.

Presso lo spazio in cui si potrà prelevare l’album, sono disponibili anche informazioni per chi voglia partecipare con una donazione alla tradizionale raccolta fondi della Telethon.

