La collaborazione con l’Avis di Olbia.

Prosegue l’impegno di Avis Olbia per incentivare la donazione del sangue nel territorio. Questa volta grazie al sostegno dei sindacati della Gallura, CGIL, Cisl e Uil, che sono scesi in campo per sostenere il progetto “Sambene e Tribagliu”, nato da un sodalizio tra l’associazione e i 3 sindacati.

Nella sede della CGIL, alla presenza dei segretari dei 3 sindacati, Luisa Di Lorenzo, Mirko Idili, Daniel Deiana, e dei rappresentanti dell’Avis Olbia, Gavino Felice Murrighile e Agostino Chiafitella, si è parlato di un accordo per avvicinare il mondo del lavoro all’emergenza sangue che affligge la Sardegna e la Gallura in particolare. Le tre sigle hanno deciso di promuovere e incentivare la donazione del sangue, sensibilizzando gli iscritti al sindacato e le loro famiglie alla donazione, alla fissazione di date periodiche per la raccolta a mezzo autoemoteca mobile presso le sedi dei 3 sindacati confederali e/o in luoghi che verranno individuati volta per volta.

Una prima data sarà sabato 17 settembre, in occasione della manifestazione contro l’emergenza sanitaria in Gallura, dove si potrà donare al Centro Trasfusionale. Un’altra data importante è quella di lunedì 19 settembre in via del Piave, davanti alla sede Cgil, dove si effettuerà un raccolta straordinaria con autoemoteca.

“Chiaro messaggio di un sindacato che protesta ma che, al contempo, propone soluzioni concrete e tangibili – dichiara Gavino Murrighile -. Noi dell’Avis Olbia siamo fieri di partecipare a questo innovativo e straordinario progetto, sposato dal sindacato e nato grazie al pragmatismo e all’entusiasmo di dirigenti sindacali illuminati e sensibili a tutte le criticità del territorio. Si ricorda che tutti i donatori potranno usufruire gratuitamente degli esami ematici e, a richiesta, di un ecocardiogramma, figlio di un precedente progetto tra Avis Olbia E Mater (Coro e Sambene)”.