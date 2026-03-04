Olbia festeggia zia Domenica: la nuova centenaria con la mira perfetta

Il traguardo di Domenica Carta.

Oggi a Olbia c’è una nuova centenaria e in città c’è stata una grande festa per Domenica Carta. La donna, nata il 4 marzo del 1926, ha raggiunto il traguardo del secolo di vita e il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha omaggiato la nonnina con una pergamena.

Nata a Nuchis, attuale località San Giovanni nel Comune di Olbia, zia Domenica oggi vive sempre in città e ha una famiglia numerosa. Anche la sua famiglia di origine era molto numerosa e, per questo motivo la nonnina oggi ha tanti nipoti e pro-nipoti.

Anche se mamma di cinque figli, la signora Carta è sempre stata una donna indipendente e attiva. Ha sempre lavorato e ha conseguito la patente di guida all’età di 60 anni, così come il porto d’armi per uso sportivo. Grazie alla sua inesauribile vitalità è riuscita a raggiungere il traguardo dei 100 anni, che oggi è stato festeggiato da tutta la sua famiglia e dall’amministrazione comunale di Olbia.

