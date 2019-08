Ancora siringhe abbandonate per terra.

Una siringa usata per terra, come se fosse una cosa normale. Lasciata in mezzo alla strada, questa mattina, in via Tenente Mario Cossu, a Olbia, vicino ai parcheggi del Centro Martini.

Un’altra avvistata poco tempo prima alla fine di via Torino. Entrambe con il cappuccio, ma è una giustificazione vana all’incoscenza. Anzi, forse quella trovata in via Torino fa ancora più paura, perché accanto aveva pure un cucchiaino, che è usato generalmente per miscelare la dose.

Segnali, come se ce ne fosse stato ancora una volta bisogno, di quanto l’emergenza droga sia una piaga presentissima in città. Sono decine e decine le segnalazioni di siringhe abbandonate che sono state fatte in questi mesi.

Dalle periferie alle aree verdi, vicino ai giochi dei bambini. Certo, i tossici di oggi sono molto diversi da quelli di un tempo e sembrano fare meno paura. Ma si tratta solo di un’illusione. Perché oggi come allora la droga non perdona.

(Visited 48 times, 66 visits today)