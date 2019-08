Le multe annullate dal giudice.

Nuovo colpo per l’amministrazione del Comune di Olbia nella battaglia per la Ztl. Il giudice di pace ha annullato un’altra serie di verbali emessi agli automobilisti che hanno varcato il centro storico dopo l’accensione delle telecamere.

Anche in questo caso le motivazioni del giudice saranno depositate successivamente, ma è verosimile credere che abbia ritenuto valide, come nei precedenti ricorsi, le argomentazioni dei ricorrenti.

In particolare gli automobilisti multati aveva rilevato l’incompletezza della segnaletica e l’impossibilità di comminare sanzioni multiple, sia in entrata che in uscita della Ztl. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese di lite.

(Visited 124 times, 124 visits today)