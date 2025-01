Solidarietà a Olbia, defibrillatore grazie a una raccolta fondi

Un nuovo defibrillatore grazie ad una raccolta fondi a Olbia.

Una raccolta fondi ha permesso alla Polisportiva ArtiMarziali di Olbia di acquistare un defibrillatore, strumento fondamentale per garantire la sicurezza durante le attività sportive. La donazione è stata possibile grazie al supporto di chi ha contribuito, permettendo così all’associazione di adempiere agli obblighi di legge per praticare attività motoria in sicurezza.

La Polisportiva ArtiMarziali, che promuove la salute e l’attività fisica, organizza corsi di Lotta stile libero, Lotta Greco-Romana, Lotta Sarda “sa strumpa”, preparazione per le Mma (arti marziali miste) e corsi di autodifesa personale, sia femminile che maschile. I corsi si svolgono il lunedì e il mercoledì alle ore 21 presso la palestra comunale della scuola primaria in via Modena 132, “Poltu Cuadu”. Per ottenere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 351/4651504.

L’associazione, che punta a diffondere uno stile di vita sano e attivo tra i giovani, è guidata da un allenatore federale di judo e lotta olimpica con riconoscimento Coni e Sport e Salute, tramite l’ente Acsi (Associazioni Centri Sportivi Italiani). L’obiettivo è favorire la partecipazione a gare regionali e nazionali, dando la possibilità a tutte le classi giovanili e amatoriali di sviluppare le proprie capacità sportive.

Il defibrillatore acquistato è una risorsa essenziale per le attività in ambito sportivo, rappresentando un requisito obbligatorio per garantire la sicurezza degli atleti e degli operatori sportivi. L’Asd Polisportiva Artiche continua a lavorare per rendere l’attività motoria un’opportunità accessibile a tutti, promuovendo al contempo il benessere fisico e sociale della città di Olbia.

In collaborazione con il formatore Blsd, la Polisportiva ArtiMarziali promuoverà lezioni di primo soccorso e corsi per il rilascio dell’attestato di operatore defibrillatore. Questi corsi sono destinati sia al personale laico che a quello sportivo. Chi ha contribuito alla raccolta fondi e chi è interessato a partecipare può contattare l’associazione per maggiori informazioni e iscrizioni.

