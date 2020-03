Nizzi favorevole allo stop di 15 giorni.

È favorevole ad una possibile serrata totale di tutte le attività anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Una posizione nettamente favorevole, la sua, alla richiesta avanzata oggi, 11 marzo, dall’Anci Sardegna.

“Era una cosa da fare già da 20 giorni fa chiudere tutto. Adesso è più difficile. Non avremmo avuto certo questo innalzamento in termini percentuali dei contagi – dichiara sicuro il sindaco –. Soprattutto alla luce di tutte le presenze che si stanno registrando di persone provenienti dalla penisola e non solo. Non tutte provenienti dalla ex zona rossa, è vero, però questo dà da pensare”.

“L’unica salvezza è chiudere – prosegue Nizzi –. Le persone lo hanno capito ormai. Comunque, tanti hanno paura di andare a lavorare e molti devono in ogni caso rimanere a casa perché le scuole sono chiuse. Tanti altri, invece, possono lavorare a casa o già ci lavorano”.

“A mio parere sarebbe necessario anche interrompere i mezzi di trasporto pubblico extraurbano in modo da limitare al massimo la circolazione – conclude il primo cittadino di Olbia –. La gente si deve poter muovere solo vicino alla propria abitazione”.

