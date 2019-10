L’incidente capitato sulla strada di San Vittore.

La strada tira dritta subito dopo Olbia fino ad arrivare alle prime curve. E non sembrerebbero queste nemmeno troppo impegnative, rispetto ad altre a cui si è abituati. Certo, bisogna frenare. Certo, occorre fare attenzione. Ma forse, vuoi per una carregiata non troppo ampia, vuoi per un asfalto non proprio perfetto, il rischio di sbandare e finire fuori strada pr chi va verso San Vittore o viceversa è alto.

Lo sanno bene gli automobilisti che percorrono quel tratto. Lo sanno anche coloro che, negli ultimi mesi, si sono ritrovati nella cunetta o impantanati nell’erba. Come è successo, ieri pomeriggio, ad una mamma di Olbia. Frenando prima di una delle curve della strada di San Vittore, il suo veicolo è sbandato e si è ribaltato.

Fortunatamente non si è fatta nulla di grave: andava piano. Ma il suo incidente suona, una volta di più, come un monito sulla sicurezza di questa strada, che da periferica, sta diventando sempre più trafficata, anche da ciclisti e chi va a correre. Aumentando il rischio incidenti.

(Visited 307 times, 309 visits today)