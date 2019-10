Il concorso per Assistente sociale.

Scadono il prossimo 9 novembre i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione per un Istruttore direttivo Assistente sociale al Comune di Calangianus. La figura è ricercata dall’Ente a seguito del bando pubblicato lo scorso 11 ottobre.

Tra i requisiti richiesti il Diploma universitario di Assistente sociale e la relativa iscrizione all’apposito albo, il Diploma universitario in servizio sociale e il Diploma di Assistente sociale. Sono valide anche le lauree triennali in Scienze del Servizio sociale e in Servizio sociale, la laurea sperimentale in Servizio sociale e le relative lauree specialistiche e triennale.

Per ulteriori informazioni è necessario verificare il bando di concorso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Calangianus. Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo a mano, tramite pec o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro le ore 13 del giorno fissato per la scadenza.

