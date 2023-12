Strade di Olbia diventano a senso unico, ecco quali e perché

L’ordinanza su alcune strada di Olbia.

Sono troppo strette. Così alcune strade di Olbia diventano a senso unico. Cambia il codice della strada in via Parigi, da viale Aldo Moro fino a via Londra, tra via Madrid e la via Sant’Ignazio da Laconi.

Un altro senso unico sarà istituito in via del Pioppeto. Attualmente la viabilità si svolge attualmente a doppio senso di marcia, ma la strada è troppo stretta per cui poco sicura per un doppio senso di marcia. Altre problematiche sono dovute alla presenza delle auto in sosta su ambo i lati. Il senso unico di marcia

sarà istituito dal civico 65 con via Lupacciolu e con direzione verso il numero 1 con la stessa via.

