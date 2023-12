Una tappa ad Alghero e una a Cagliari per Daniela Pes.

La cantante tempiese Daniela Pes ha annunciato il tuo tour Spira in 17 tappe. Due di queste si terranno in Slovenia e nei Paesi Bassi, mentre due tappe in Sardegna, a Cagliari e Alghero. L’artista sta ottenendo un ottimo riscontro e lo dimostrano i risultati su Spotify.

Uno dei brani della Pes è stato selezionato tra i migliori singoli femminili del 2023, nella playlist “Equal Italia – Best of 2023”. Il suo tour che comincerà l’8 dicembre con la tappa di Mestre è andato già sold out, così come la tappa ad Avellino del 18 dicembre.

