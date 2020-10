Attivata la didattica a distanza.

Caso di coronavirus al liceo Mossa di Olbia. Uno studente della classe terza, che nei giorni scorsi aveva iniziato ad accusare alcuni sintomi, è stato sottoposto al tampone, che poi è risultato positivo.

Sono subito scattati tutti i protocolli previsti con gli altri studenti e gli insegnanti della classe che sono stati messa in isolamento in attesa del tampone. L’aula invece, come da procedura, è stata sanificata. La scuola ha quindi proceduto ad attivare la didattica a distanza. Disagi anche nelle altre classi che avevano in comune alcuni insegnanti finiti in quarantena e dove ora potrebbe essere ridotto l’orario delle lezioni.

Ricominciano le lezioni in presenza invece per una classe quarta dell’istiuto Panedda, una delle prime scuole di Olbia fermate dal coronavirus e per la quale, anche in quel caso, era stata attivata la didattica a distanza.

(Visited 326 times, 326 visits today)