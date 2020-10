Il nuovo sacerdote di Monti.

Da manager di una multinazionale a Milano a sacerdote della parrocchia di San Gavino Martire di Monti. E’ questa la storia di Giovanni Antonio Loi, 49 anni, che sabato è diventato ufficialmente sacerdote nel paese.

Nato proprio a Monti, laureato alla Bocconi e con alle spalle una carriera di successo, la sua decisione di intraprendere il perccoso sacerdotale è iniziato 12 anni fa, durante un pellegrinaggio a Lourdes. Da li è iniziato un lungo cammino, passato dalla Casa di formazione al presbiterato che sabato lo ha portato al traguardo di sacerdote.

Un nuovo inizio per lui e per tutta la comunità di Monti, in una partecipata e solenne cerimonia presieduta dal vescovo della diocesi di Ozieri, monsignor Corrado Melis, che ha ordinato don Giovanni sacerdote e terminata con una processione nelle vie di Monti.

(Visited 40 times, 61 visits today)