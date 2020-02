Una giornata per conoscere meglio i processi di trattamento dei rifiuti.

Un gruppo di studenti delle classi IV dell’istituto di Istruzione Superiore Michelangelo Pira di Siniscola, accompagnati dal professor Giovanni Sanna Passino e dalla professoressa Anna Maria Del Galdo si sono recati al Cipnes di Olbia in visita didattica nell’ambito del Progetto “ResponsabilAmbiente” per conoscere da vicino le procedure di trattamento, smaltimento e gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti principalmente dall’ambito dell’ex provincia di Olbia-Tempio.

Il progetto, articolato in varie fasi, ha offerto agli studenti la possibilità di seguire le procedure della gestione dei rifiuti e delle acque reflue confrontandosi con i Responsabili del Settore Igiene Ambientale del Consorzio, a partire dal dirigente Ingegner Gianni Maurelli, visualizzando le discariche, i sistemi di differenziazione, trattamento e riciclo dei rifiuti.

Lo scopo del progetto è quello di illustrare agli studenti i vari cicli di trattamento, le procedure di prevenzione dell’impatto ambientale richieste sia alle aziende produttive che al destinatario del trattamento finale, confrontandosi con la normativa specifica del settore.

L’Istituto Pira da sempre è impegnato a collaborare con le Aziende e con gli Enti che possano essere da guida per gli studenti. L’ultima esperienza ha riguardato la collaborazione con la Grimaldi che offre ai ragazzi la possibilità di svolgere imbarchi-stages sulle navi di linea, al fine di fornire ai suoi studenti un’ampia prospettiva di quelle che sono le realtà produttive, favorendo il contatto con il mondo del lavoro e con il territorio e sensibilizzandoli alle tematiche di salvaguardia ambientale.

Altri istituti delle province di Sassari e Nuoro hanno richiesto al Cipnes di visitare gli impianti di smaltimento dei rifiuti e di apprendere le varie fasi del processo.

(Visited 23 times, 23 visits today)