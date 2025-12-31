Quali supermercati restano aperti per Capodanno a Olbia?

I supermercati aperti a Capodanno a Olbia.

Domani è Capodanno ed è ovviamente un giorno di festa per tutti, anche i supermercati di Olbia non faranno eccezione. Dunque, a Olbia sarà molto difficile trovare supermercati e negozi aperti il primo gennaio 2026, per chi sta cercando di fare gli ultimi acquisti.

Come per Natale e Santo Stefano il centro commerciale Olbia Mare non aprirà il 1° di gennaio e chiude anche il supermarket Spazio Conad. Molti altri Conad infatti hanno deciso di restare chiusi anche il giorno di Capodanno come nelle altre giornate festive. Stando a quanto si apprende dagli orari esposti su Google, anche gli orari di apertura degli Eurospin potrebbero subire delle variazioni.

Chiudono i Lidl di via degli Astronauti e viale Aldo Moro, gli Eurospar e i due Superpan. Altri supermercati della città potrebbero restare aperti e osservare orari ridotti, come hanno indicato nelle loro schede Google Business. Tuttavia, la tendenza generale è quella di restare chiusi e osservare la festività.

