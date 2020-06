Il supermercato Auchan chiuso.

“Stiamo lavorando per la tua spesa”. Non capita spesso di andare a fare provviste per casa e di trovarsi di fronte le serrande completamente abbassate in orario di apertura. E ben che meno ce lo si aspetterebbe da un grande supermercato come l’ex Auchan di Olbia.

Invece, è la scoperta che stanno facendo da lunedì i tantissimi che normalmente si recano nello storico centro commerciale per fare la spesa. La serranda è abbassata, le luci mezze spente, si sente rumore di lavori in corso. Il cartello posto all’ingresso precisa tutto: si sta compiendo la trasformazione a Conad. Come già successo a Cagliari, per alcuni giorni il punto vendita resterà chiuso per riorganizzare gli spazi e i prodotti.

Dopo aver ottenuto il placet dell’Autority all’acquisizione della catena del gruppo francese, Conad sta procedendo, infatti, con il piano di riconversione delle superfici. Un passaggio atteso anche per Olbia, che adesso ha compimento subito prima dell’avvio dell’estate. Il supermercato riaprirà il 27.

