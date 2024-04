Schianto nel cuore di Olbia, col Suv distrugge tre auto parcheggiate

Suv finisce sulle auto in sosta in via Fausto Noce a Olbia

Ha perso il controllo del suo Suv ed è finito contro tre auto in sosta: l’incidente è avvenuto in via Fausto Noce a Olbia. Per cause ancora da accertare il conducente ha perso il controllo del suo mezzo. Le conseguenze sono state pesanti per le auto in posta in quel tratto di strada: tre quelle colpite e gravemente danneggiate.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che si è occupata di accompagnare l’automobilista al Pronto soccorso di Olbia. In via Fausto Noce sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e la Polizia stradale che ha effettuato i rilievi.

