Apre il primo negozio Tally Weijl a Olbia.

Il corso Umberto di Olbia accoglie sempre di più catene di abbigliamento low cost. Arriva in città un nuovo punto vendita del brand Tally Weijl, che in Italia conta più di 200 punti vendita – 3 in Sardegna – e nel mondo 900, presente in 39 paesi.

Il punto vendita sta sorgendo nel locale di una storica banca chiusa da 2 anni, dove nel 2020 ha accolto lo store temporaneo organizzato dalla Croce Rossa, per donare a Natale gli abiti ai più bisognosi. E’ rivolto a un target femminile giovane e adolescenziale il nuovo negozio che aprirà a breve nel corso Umberto. L’azienda fu fondata in Svizzera da Tally Elfassi Weijl e Beat Grüring e nel 1987 viene aperto il primo negozio a Friburgo. Dal 1993 vengono aperti i primi punti vendita in franchising, compreso il centro distribuzione a Milano.