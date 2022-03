Aumenta il prezzo del pellet a Olbia.

Schizza il prezzo del pellet a Olbia. Se ieri era introvabile nei vari negozi di Olbia, diversi clienti stanno lamentando l’aumento dei prezzi negli esercizi dove stanno per tornare disponibili in vendita i sacchi di combustibile per le stufe.

Alcuni commercianti stanno proponendo la vendita limitata del pellet presto in arrivo nei loro negozi, con costi superiori a 8 euro per un sacco da 10 chilogrammi contro i 5-6 euro dei prezzi standard. Se in alcuni punti vendita la merce è già arrivata in altri il combustibile arriverà tra giovedì e venerdì. “A determinare la causa di questo incremento dei costi sono le spese del trasporto”, fanno sapere alcuni esercenti di Olbia.

La caccia al pellet meno caro.

E’ caccia al pellet meno caro, con l’assalto verso gli esercizi fuori Olbia che propongono un prezzo minore, fino alla ricerca nei siti online. In svariati siti web, infatti, per un sacco di 15 kg di combustibile in legno di abete il prezzo scende a 5,34 euro, mentre per l’acquisto della qualità in faggio, ci si aggira anche sui 4. Bisogna, tuttavia, aggiungere le spese di spedizione, ma c’è chi sta puntando su acquisti multipli per risparmiare sui costi.