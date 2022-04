Una ragazza ferita a Porto Rotondo.

Scontro fra 3 auto, questa sera, sulla strada che da Porto Rotondo conduce a Olbia. Poco dopo le 17, per cause in fase di accertamento, si è registrato il tamponamento a catena delle vetture che hanno provocato il ferimento di una donna. Illesi tutti gli altri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale Distaccamento, che hanno messo in sicurezza l’area in prossimità dell’autogrill. Presente anche il personale sanitario del 118, che è intervenuto con 2 ambulanze, una base ed una medicalizzata.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte 4 persone. Una ragazzina di 16 anni, un ragazzo di 29 anni e un uomo di 70 anni, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Ad esser trasportata al nosocomio è stata una 38enne, che ha accusato diversi dolori, ma le sue condizioni non sono gravi.