Il gesto commovente dei tassisti di Olbia.

A Olbia la solidarietà per i più fragili non manca. Questa volta ad aiutare le famiglie olbiesi sono stati i tassisti di Olbia, che hanno contattato Antonio Tango, noto per il suo impegno per i più poveri, donandogli 700 euro di schede per poter fare la spesa e distribuirla alle famiglie che si trovano in difficoltà.

A dare la bella notizia, che ha commosso la città, è sindaco “dei poveri”, che ha ricevuto una chiamata dai tassisti con un invito a recarsi all’aeroporto di Olbia. Antonio Tango lo ha raccontato così nel suo gruppo sui social. “Arrivo e mi dicono: Anto, ci siamo quotati e abbiamo pensato di comprarti le schede prepagate che usi per fare la spesa alle famiglie olbiesi – racconta -. Apro la busta e trovo 700 euro di schede. Credetemi, non mi sarei aspettato un gesto così bello. In questo momento non è facile raccogliere tutto questo ben di Dio. Sono emozionato, vi auguro una bellissima stagione”.

