Olbia perde lo storico geometra Mario Lanza: aveva 89 anni

Addio a Mario Lanza.

Lutto a Olbia per la scomparsa dello storico geometra Mario Lanza. Avrebbe compiuto 90 anni tra 3 mesi il professionista, nato a Olbia, ma originario di Sassari. Ha lavorato per tanti anni a Olbia e in Gallura, contribuendo, con la sua professione, a rendere grande la città, progettando tante case.

Zio Mario è stato anche un grande marito e padre della sua unica figlia. Sono in tanti oggi a salutare l’ex geometra olbiese e sui social si leggono i commuoventi ricordi e pensieri dedicati al 90enne scomparso. Lanza era molto appassionato di sport, come ricordano i suoi cugini che hanno annunciato la sua dipartita sui social e gli hanno dedicato un lungo pensiero. L’uomo è stato un tifoso della Torres, poi si convertì a tifoso dell’Olbia, dove “non si perdeva una partita”, raccontano.

