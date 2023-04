Morì schiacciato da un muro a Tempio: il Comune gli dedica una via

La via dedicata a Mario Carta.

Era il 22 gennaio 2008 quando Mario Carta, un ragazzo di soli 21 anni, perse la vita schiacciato da un muro a Tempio Pausania. In città nessuno si è dimenticato di quella terribile tragedia, avvenuta sotto gli occhi della madre del giovane.

Il muro crollato era quello dell’ex caserma Fadda, alto circa 8 metri, realizzato alla fine dell’800. Il fatto aveva scatenato grosse polemiche in città e c’era stata anche una condanna. Oggi l’amministrazione comunale ha voluto tenere vivo il ricordo dedicando una via al giovane. A prendere il suo nome è la ex via Nuovo Stadio.

“La via in cui il 22 gennaio dell’anno 2008 perse tragicamente la vita Mario Carta, un nostro concittadino allora solo ventunenne, da oggi porta il suo nome – dichiara l’amministrazione -. Con la benedizione impartita dal parroco don Efisio Coni, alla presenza del sindaco Gianni Addis e della Giunta, della signora Franca Careddu madre del giovane, dei parenti e degli amici più cari, si è svolta questo pomeriggio una cerimonia sobria e partecipata nel corso della quale è stata scoperta la targa che indica la nuova via. Un’iniziativa doverosa e sentita da parte dell’Amministrazione comunale e della Città nei confronti della famiglia, in memoria del giovane Mario Carta”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui