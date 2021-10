La chiusura della campagna elettorale del candidato Navone.

“Siamo giunti al termine di questa lunga campagna elettorale. In questi ultimi due giorni vogliamo incontrare ancora una volta tutti i cittadini e le cittadine e portar loro il nostro messaggio. Facciamo un tour su tutto il territorio olbiese a bordo di un pulmino personalizzato. Tanti candidati e sostenitori della Grande Coalizione si alterneranno lungo il percorso per distribuire sorrisi e volantini, e ogni tappa sarà l’occasione per un saluto ed un augurio di buon voto“, ha annunciato Augusto Navone, candidato sindaco per Olbia.

Le tappe previste per domani, giovedì 7 ottobre:

ore 09:15 Putzolu, presso il Botteghino

10:30, San Pantaleo

11:30, Rudalza e Porto Rotondo

15:15, Berchiddeddu, piazza Santa Maria

16:30, Pittulongu

17.30, Murta Maria

Il tour proseguirà venerdì 9 ottobre: