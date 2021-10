La satira di Olbia Fantasy.

Ieri il sindaco Settimo Nizzi ha dato il meglio di sé ieri sul palco sul lungomare, cantando con Albano Carrisi. Dall’altra parte il protagonista della serata è stato l’ex premier Giuseppe Conte, che ha scaldato la piazza Elena di Gallura.

Per i due contendenti non è mancata la dedica puntuale a colpi di satira di Eman Rus, che gestisce la pagina Olbia Fantasy. Il primo cittadino Nizzi è diventato infatti Albano a fianco di Romina, mentre Giuseppe Conte ha preso le sembianze di Salmo, un po’ anche per ricalcare quelle polemiche da parte del rapper contro gli assembramenti durante un altro suo comizio e quelle del concertone di agosto dell’artista olbiese finito sotto inchiesta. Entrambi i fotomontaggi sono diventati virali sui social, guadagnando una marea di reazioni e condivisioni.