La trasmissione Donnavventura alla scoperta delle bellezze di Olbia

Il Comune di Olbia oggi ha avuto il grande piacere di accogliere le ragazze di “Donnavventura”, la nota trasmissione televisiva che descrive e promuove le più belle località turistiche del mondo.

“È stata per noi una grande emozione incontrare queste ragazze e accoglierle nel nostro territorio. – Afferma Simonetta Padre, presidente della Commissione Cultura, Sport e Spettacolo del Comune di Olbia – La trasmissione televisiva offre una grande visibilità alle bellezze del nostro Comune che, siamo certi, sono un grande attrattore turistico, specie se unite ai tanti e variegati eventi che accompagnano la nostra estate”.

Le tre ragazze sono state nello splendido borgo di Porto Rotondo per un giro in catamarano. Sono poi approdate a San Pantaleo, dove sono state accolte nella storica bottega del fabbro, che vanta quasi cento anni di attività, per poi fare un giro al mercatino, che ha la particolarità di essere nato in maniera spontanea come mercatino artistico.

La puntata girata in questi giorni e dedicata al nostro territorio andrà in onda a fine mese.

