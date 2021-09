In treno dall’aeroporto di Olbia.

Arrivare a Olbia dall’aeroporto con il treno e viceversa, presto sarà finalmente realtà. Arriva il finanziamento per realizzare la rete ferroviaria che collega la città al Costa Smeralda.

“Siamo finalmente riusciti a portarci a casa l’unico progetto che ha ottenuto finanziamenti in Sardegna – ha detto il deputato del M5s Nardo Marino -. E’ finanziato con i fondi Pnnr, destinati dall’Europa e grazie a questo sarà e dovrà essere realizzato in poco tempo. Entro il 2026, infatti, i lavori devono essere completati, perché altrimenti i fondi verranno persi”.

Ammontano a 170 milioni di euro i fondi per la realizzazione della rete ferroviaria che si aggancerà alla nuova stazione ferroviaria che sarà inaugurata tra poche settimane. Nel progetto è prevista anche una fermata intermedia nel ospedale Giovanni Paolo II. Come per Olbia, anche per lo scalo di Alghero è prevista la costruzione di una tratta ferroviaria dedicata e grazie ai fondi del Pnrr il progetto prevede di puntare sui treni alimentati dall’idrogeno.

Nuovi aggiornamenti potrebbero arrivare anche per quanto riguarda il collegamento Rfi per Olbia- Nuoro. “Abbiamo fatto fare lo studio di fattibilità per realizzare la linea – ha dichiarato Marino -, per cedere la linea a scartamento ridotto e realizzare una linea ferroviaria efficiente, poiché è molto importante collegare tutto l’hinterland di Nuoro a Olbia e non solo perché tanti prendono l’aereo all’aeroporto Costa Smeralda. Ci vuole però la condivisione politica che sposi questa idea e convochi un tavolo con le ferrovie”.

