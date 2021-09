Assolto grazie alla testimonianza della figlia.

Fine di un incubo per un 46enne, ex autista di autobus, andato a processo con la grave accusa di aver palpeggiato la figlia che all’epoca aveva solo 9 anni. Il Tribunale di Tempio ha assolto l’uomo con formula piena, “perchè il fatto non sussiste”.

Un’indagine che era partita con la denuncia dell’ex moglie, mentre i due si stavano separando. Le pesanti accuse sono state però smentite proprio dalla testimonianza della figlia, sentita nell’incidente probatorio. Successivamente la bambina è stata anche sentita da una psicologa per una perizia che ha stabilito la piena capacità di testimoniare della piccola.

