Pochi taxi nei pressi dell’aeroporto di Olbia.

L’arrivo di turisti presso l’aeroporto di Olbia sta creando non pochi problemi, a causa della scarsità di taxi disponibili per il trasporto dei passeggeri. La situazione sta diventando sempre più critica, con molti turisti costretti ad aspettare per ore prima di riuscire ad avere un mezzo a disposizione.

In questi giorni, come detto, il problema dei taxi sembra essere ancora più pressante, visto l’aumento del numero di turisti che arrivano in città. La scarsa disponibilità di licenze da parte del Comune sta causando non pochi disagi, sia ai turisti che ai titolari di b&b, costretti a cercare alternative per spostarsi in città. Attualmente, infatti, solo 8 licenze sono state rilasciate dal Comune di Olbia, nonostante la Regione permetta di rilasciare il doppio di autorizzazioni, ovvero 16.

