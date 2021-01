L’ultimo aperitivo prima della zona arancione a Olbia.

La musica è a palla. Dai banconi continuano ad uscire vassoi di Heineken e spritz. Non si passa quasi tra i tavoli dei bar e i giovani arrivati per quest’aperitivo, prima della zona arancione, si riversano anche in strada. In Corso Umberto, come sul lungomare davanti al Municipio, in via Aldo Moro come in via Roma, l’appuntamento con l’ultimo brindisi ha sempre il suo fascino magnetico.

Le distanze saltano, le mascherine si abbassano, ma tutti cercano nel rito collettivo dell’alzata dei calici di esorcizzare ancora una volta la paura e la nevrosi di questa pandemia, che non accenna a passare. Arrivano anche carabinieri e la polizia locale. Passano tra i tavoli. Ma la movida è già quasi alla fine e a bordo strada ci sono pure dei ragazzini che iniziano a buttare fuori quello che troppo hanno messo dentro.

E così, sorseggiando un drink, alle 18 scatta il coprifuoco del divertimento. Uno stop che durerà ora almeno una settimana, se il colore della Sardegna non cambierà casacca. Si spegne la musica e i giovani iniziano a rincasare dopo l’ultimo spritz.

