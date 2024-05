San Teodoro nella top 30 tra i borghi più amati dai turisti

San Teodoro e la classifica sui borghi più ricercati per le vacanze.

San Teodoro è tra i borghi più gettonati in Italia. A svelarlo una classifica di Holidu che analizza 30 destinazioni più apprezzate dai turisti. Negli ultimi anni, stando allo studio del portale per prenotare case e appartamenti per le proprie vacanze, è in voga la tendenza di visitare anche piccoli centri, che racchiudono un fascino senza tempo.

Nella classifica sono presenti 30 località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online dagli italiani, indicando quante volte vengono cercate al mese, il numero di abitanti e anche il prezzo medio delle case vacanze a notte nelle località. San Teodoro è uno dei borghi più caratteristici e con una vivace movida notturna, ma in fondo alla classifica.

La più apprezzata in Italia è Favignana, con una media di 127 euro a notte per un alloggio. Vien da sé che è anche tra le più economiche. A San Teodoro una casa ne costa mediamente 164.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui