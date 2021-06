Il nuovo volto del quartiere a Olbia.

Nascerà una nuova strada a Olbia, con abitazioni e negozi. Verso la Basa sono in corso i lavori sulla lottizzazione “Abbafritta”. E’ l’iniziativa di un privato, la società Msf, e prevede anche la realizzazione di quella grande rotatoria, che vediamo su via Aldo Moro, per deviare il traffico in via Mosca.

Il piano di lottizzazione.

Il piano di lottizzazione era stato approvato in Consiglio comunale e da alcuni mesi sono iniziati i cantieri che lavorano senza sosta. L’opera cambierà anche la viabilità di viale Aldo Moro altra, la strada da sempre più trafficata della città, comportando anche la riduzione della velocità. Sulla nuova bretella, poco distante dal centro commerciale Terranova, spunta già una nuova palazzina quasi completa. È la prima delle tre abitazioni previste, accompagnate da un’area commerciale, che allargherà le vie dello shopping cittadino.

Nel nuovo quartiere sorgeranno anche delle nuove aree verdi, tra cui un nuovo parco urbano, che è stato ribattezzato il secondo polmone della città, di circa nove ettari e circondato da villette a schiera. Sorgerà in via Mosca e sarà attrezzato come il Fausto Noce. Questo il futuro che s’intravede nella parte a nord di Olbia.

