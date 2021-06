Il problema del tribunale di Tempio.

A margine di una lunga discussione sulla situazione dell’ospedale Paolo Dettori tenutasi nello scorso Consiglio comunale di Tempio dell’8 giugno, l’assessora alla Pubblica istruzione Monica Liguori ha spostato l’attenzione sulla questione del Tribunale di Tempio, ritenuta altrettanto importante per il territorio.

Liguori ha evidenziato come anche il tribunale di Tempio versi in condizioni altamente precarie e come esista “un movimento silenzioso che sta portando alla chiusura del Tribunale“. “Il Tribunale – viene sottolineato – svolge un importante ruolo economico, grazie alle numerose persone che vi lavorano, o direttamente impiegate, o che ne usufruiscono”.

Infine l’assessora mette in allarme circa le chiusure di altri numerosi servizi canseguentemente alla chiusura del palazzo di giustizia: “Verrebbe chiusa anche la Procura, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe più ragione di avere una sede a Tempio, così come l’INPS“. Per tanto l’assessora ha invitato i colleghi del consiglio comunale di Temio a prestare “altrettanta attenzione alla questione Giustizia rispetto a quanto si sta già facendo con la sanità”.

