La nuova ordinanza del sindaco Nizzi

Dal primo luglio ad Olbia sarà vietato bere alcolici in strada nelle ore notturne. Una misura voluta dal sindaco Settimo Nizzi e inserita in una apposita ordinanza per prevenire i fenomeni di degrado e di disturbo, verificatisi specie a tarda notte, più volte lamentati dai cittadini.

Sugli esercenti, inoltre, graverà il divieto di somministrare le medesime bevande per l’asporto, in contenitori di vetro e lattine, sempre nella fascia oraria che va dalle 20 alle 7 del mattino. L’ordinanza riguarda le vie maggiormente interessate dalla così detta movida.

Ad essere coinvolte, nello specifico, via Regina Elena e le sue traverse, via Acquedotto, piazza Matteotti, piazza Mercato, piazza Regina Margherita, pia Porto Romano, corso Umberto e le sue traverse, via Principe Umberto, via Vittorio Emanuele e Via Genova sino all’intersezione con via De Filippi. Interessate dal provvedimento anche via Brigata Sassari e le vicine traverse, piazza Brigata Sassari, piazza Nassirya e le strade confinanti, piazza Sangallo, piazza Elena di Gallura, piazza Santa Croce e il parco Fausto Noce.

