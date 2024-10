Un vigneto in una rotatoria, Olbia celebra così il vermentino

In una rotatoria di Olbia spunta un mini vigneto

Ogni Comune sceglie cosa mettere in una rotatoria e spesso si tratta di opere orribili, Olbia ha deciso di puntare su un vigneto. L’insolita iniziativa arriva in occasione della decima edizione di Buongiorno vermentino. C’è chi si sbizzarrisce con statue e installazioni che distraggono gli automobilisti o opere di dubbio gusto che diventano virali sui social. Olbia punta sul vino, in miniatura.

“Abbiamo voluto rendere omaggio al pregiato vino del nostro territorio – spiega il sindaco Settimo Nizzi – con l’inaugurazione di un piccolo vigneto nella rotatoria tra via Vittorio Veneto e via Marco Polo, nel quartiere Isticadeddu. Abbiamo colto l’occasione del fortunato evento, ormai consolidato nel nostro calendario, per abbellire e rendere “a tema” la nostra città”.

