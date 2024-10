Benvenuto Vermentino, tutti gli appuntamenti in programma a Olbia

L’appuntamento con Benvenuto Vermentino a Olbia.

Benvenuto Vermentino entra nel vivo a Olbia con un ricco calendario di eventi per l’intero weekend. A coordinare l’iniziativa sono la Camera di Commercio, il Comune e il Consorzio del Vermentino di Gallura. Stanotte i negozi del centro storico che partecipano, in collaborazione con le cantine, resteranno aperti fino alle 23. A fare da cornice, diversi eventi musicali animeranno le strade e le piazze della città. Il programma comincia con Dj Alice alle 18 in via Regina Elena, seguita da “Vendemmia in centro” con bystageonee e Mirko Putzu alle 19 in piazza Regina Margherita, la Carlo Addis Band alle 20 nella zona del municipio, e si conclude con la Festival Bar Band in piazza Biblioteca.

Domani mattina, per gli appassionati di letteratura, l’evento da non perdere è la premiazione del concorso enoletterario “Vermentino”, giunto all’ottava edizione. La cerimonia, condotta da Neri Marcorè con la partecipazione degli studenti del “Gramsci”, si terrà alle 10 al museo archeologico. Anche sabato sarà ricco di musica, con dj set, band e cantanti che accompagneranno i visitatori durante le passeggiate e le degustazioni: alle 12 tornerà Dj Alice all’ex Scolastico, seguita alle 12.30 dalla Hollywood Band in piazza Matteotti. Le esibizioni riprenderanno poi alle 18 all’ex palazzo della finanza con Dj Alice e alle 18.30 in via Regina Elena con Gianluca Piga.

Nel frattempo, il museo ospiterà, da oggi fino a domenica, la mostra “Artigiani al Museo“, organizzata dalla Cna, che vedrà la partecipazione di oltre 50 artigiani provenienti da tutta la Sardegna, con opere che vanno dalla ceramica alla lavorazione del legno, dai tessuti ai metalli. Per tutta la durata di Benvenuto Vermentino, inoltre, bar e ristoranti proporranno aperitivi e piatti speciali dedicati alla promozione del vino, mentre nelle cantine aderenti sarà possibile partecipare a visite guidate e degustazioni.

