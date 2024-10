Vandali in chiesa a Tempio, la denuncia del comitato San Bachisio

Vandali di nuovo in azione nella chiesa di San Bachisio a Tempio

I vandali sono entrati in azione nella chiesa di San Bachisio a Tempio e non è la prima volta, come spiega il comitato. “Vogliamo denunciare l’ennesimo atto vandalico subito dal comitato San Bachisio di Tempio, oggi dopo la segnalazione di alcune persone del vicinato, ci siamo recati alla chiesa, e ci siamo trovati davanti un vero scempio”.

Dal comitato San Bachisio di Tempio elencano i danni. “Porta della chiesa in parte rotta, e il locale aderito alla cucina con i vetri rotti a sassate, non è la prima volta che subiamo danni, in altra volta si rubarono dei blocchetti, e ancora in altra volta delle lastre di granito con le quali ci sono le lunghissime tavolate. Ormai non c’è più rispetto neanche per i santi“.

