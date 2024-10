Corso di street art a La Maddalena, ragazzini a lezione di murales

A La Maddalena il primo corso di street art

A La Maddalena, nell’ambito del “Progetto Giovani” del Plus di Olbia, si terrà il primo corso di “Street Art” per adolescenti. L’iniziativa è curata dal Consorzio La Sorgente e dalla cooperativa Clessidra in collaborazione col Comune di La Maddalena.

“Possono partecipare tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, vi aspettiamo oggi 15 ottobre alle ore 18 presso i Magazzini ex Ilva. Il corso sarà tenuto da Massimo Mollica, autore del murales del campo da street basket”.

