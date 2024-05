Violenza tra vicini di casa in zona Bandinu, intervengono le forze dell’ordine

Attimi di tensione in Zona Bandinu per quella che sembra essere una violenta lite tra vicini di casa: forze dell’ordine e due ambulanze. Sono ancora da chiarire i dettagli della vicenda che in serata ha terrorizzato gli abitanti di via Agrigento e dintorni. Sul posto sono intervenute due ambulanze assieme a polizia e carabinieri.

Mentre in quella zona di Olbia stavano arrivando le ambulanze alcuni testimoni hanno visto un uomo col volto insanguinato armato di piccone. Sono stati attimi drammatici dove si temeva che ci fosse stata una tragedia e sono state avvisate le forze dell’ordine. Dalle prime informazioni che circolano si sarebbe trattato di una violenza lite tra vicini di casa. Che ha gettato nel panico l’intero quartiere di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui