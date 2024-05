Dopo l’Aspo la truffa dei biglietti gratis dell’Arst: “Fate attenzione”

La truffa colpisce l’Arst.

Una nuova truffa sui social network sta prendendo di mira gli utenti dell’Arst. Utilizzando i loghi delle aziende di trasporto pubblico e commenti positivi da profili apparentemente credibili, i truffatori creano l’illusione di una pagina istituzionale.

Molti utenti hanno visualizzato un’inserzione dalla pagina “Trasporti Regionali della Sardegna“, che mostra immagini di autobus e treni dell’Arst e promette una Arst Card gratuita per un anno. La truffa si maschera dietro una presunta campagna per aiutare il pubblico a fronte degli aumenti tariffari, sfruttando il contesto dell’inflazione.

Diversi utenti sono caduti nella trappola. Il link dell’inserzione conduce a un sondaggio credibile con domande sulla familiarità con i servizi Arst. Successivamente, l’utente viene reindirizzato a una pagina con scatoline regalo da cliccare, accompagnate dal messaggio: “Sei fortunato, ci sono ancora tessere disponibili“.

“Ci è stato segnalato che una pagina Facebook propone l’acquisto di una Card Arst al costo di 2,35 euro. Si tratta di un’informazione falsa, gli unici canali per acquistare i titoli di viaggio e per informarsi su tariffe e orari sono quelli ufficiali: il nostro sito www.arst.sardegna.it e i nostri canali social Facebook, Instagram (@arst_sardegna) e Linkedin linkedin.com/company/arst-spa – fanno sapere dall’Arst -. Raccomandiamo di non cliccare su link non verificati e di segnalare i post provenienti da canali non ufficiali. Grazie per la collaborazione”.

Nelle scorse ore, sempre su Facebook, si era diffusa una pagina che prometteva una Card Aspo gratuita. Tuttavia, anche in quel caso, si trattava di una truffa e il consiglio resta quello di non cliccare sui link proposti. L’azienda, nota come Aspo, ha smentito categoricamente qualsiasi associazione con questa iniziativa ingannevole. La pagina non è affiliata all’azienda e le informazioni fornite sono false.

