Violento incidente sulla statale di Olbia, ci sono 3 feriti

L’incidente sulla strada statale di Olbia.

Un incidente stradale ha coinvolto due auto lungo la strada statale 125 in direzione nord, nei pressi di Olbia, causando il ferimento di 3 persone. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio della Polizia locale intervenuta sul posto per effettuare tutti i rilievi di legge e determinare le responsabilità.

Nonostante lo scontro violento, le condizioni dei tre coinvolti non risultano critiche. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per controlli e accertamenti, dove il personale sanitario ha provveduto alle cure necessarie. L’incidente ha temporaneamente rallentato il traffico lungo il tratto interessato, con possibili ripercussioni sulla circolazione fino al termine delle operazioni di soccorso e delle verifiche tecniche da parte delle Forze dell’Ordine.

