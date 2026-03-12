I residenti di La Maddalena protestano per le strade dissestate.

Nonostante il recente dibattito in sede di Consiglio Comunale, dove circa due settimane fa erano stati delineati impegni precisi per il ripristino del decoro e della sicurezza stradale, a La Maddalena la situazione infrastrutturale continuerebbe a presentare criticità che si trascinano da quasi due mesi. I residenti segnalano una situazione di stallo che interessa diversi punti nevralgici dell’isola, sollevando dubbi sulla tempestività degli interventi di manutenzione.

Uno dei casi più emblematici riguarda via Terralugiana, situata a soli 50 metri dall’Ufficio Tecnico comunale. In quest’area, una perdita idrica segnalata a più riprese e documentata da diversi filmati si è progressivamente aggravata. Analoghi disagi si riscontrano nella zona di Moneta, in particolare nei pressi della rotonda, dove le condizioni del manto stradale continuano a rappresentare un ostacolo per la regolare fluidità del traffico.

A rendere ancora più complesso il quadro generale è la situazione in via Trinità. Come emerge da recenti documentazioni fotografiche, la strada versa in condizioni di forte precarietà. Il piano viabile appare in parte coperto da detriti e sedimenti fangosi che uniti al restringimento della carreggiata, seppur segnalato, penalizza la circolazione stradale.

Secondo quanto sostenuto dalle minoranze consiliari, a distanza di quasi due mesi dall’insorgere delle problematiche e a due settimane dalle dichiarazioni d’intenti espresse in aula, la situazione risulterebbe ancora invariata. La mancata attivazione dei cantieri verrebbe letta dai banchi dell’opposizione come un segnale di presunta inefficienza amministrativa, che avrebbe raggiunto livelli definiti preoccupanti, esponendo la cittadinanza a disagi che non sono più procrastinabili.

