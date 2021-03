Una vita al servizio di Olbia, addio all’ex vicesindaco e segretario della Cisl Fadda

Salvatore Fadda è scomparso ieri sera.

Classe 1939 e uomo di grande talento e determinazione. Olbia ieri sera ha perso Salvatore Fadda, ex vicesindaco e segretario provinciale della Cisl.

“Era uno che si è fatto da solo”. Lo ricorda così Giommaria Uggias che con lui ha condiviso parte del percorso politico. Fadda infatti dal 1995 al 1997 è stato il vice sindaco di Olbia e assessore al Commercio ed ai Servizi Sociali, mentre Uggias portava il tricolore da primo cittadino.

Ma è stato anche un attivo sindacalista, colui che una volta rientrato dalla Germania dove era emigrato per lavoro, ha dimostrato il suo grande impegno nella Cisl, sino a diventarne il segretario provinciale. Segnò di fatto per la prima volta, il distacco dalla realtà sindacale sassarese, per fondare quella gallurese.

Fadda ha ricoperto anche il ruolo di segretario provinciale dell’Italia dei Valori sino al 2013. “Lo ricordo come un uomo generoso, competente e molto apprezzato da tutti”, conclude Uggias.

I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 e 30 presso la chiesa di San Simplicio ad Olbia.

