La zona bianca a San Teodoro.

San Teodoro festeggia la zona bianca in arrivo giovedì 11 marzo. Dopo 15 giorni di zona rossa a causa dell’esponenziale aumento di positivi, la sindaca Rita Deretta annuncia finalmente l’allineamento del comune alle disposizioni regionali.

Riaprirà, quindi, il Micronido comunale e riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutte le classi dell’Istituto Comprensivo. Le attività di ristorazione potranno accogliere la clientela fino alle ore 23 mentre bar, pub e caffetterie fino alle ore 21. Sarà consentita ogni tipo di attività economica e produttiva e la circolazione fino alle 23.30, orario del coprifuoco in vigore fino alle 5 del mattino. Rimangono ancora chiuse palestre e scuole di danza. L’uso obbligatorio della mascherina e il divieto di creare qualsiasi forma di assembramento rimangono in vigore in maniera imprescindibile.

Mentre San Teodoro festeggia il passaggio in zona bianca, a La Maddalena la situazione è ancora incerta e in attesa di analisi della curva dei contagi.

