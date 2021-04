I nuovi campi per il Padel a Olbia.

Nasce un polo per lo sport e il tempo libero a Olbia dedicato al Padel. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione del nuovo campo attrezzato, che sorgerà, tramite procedura di Partenariato Pubblico Privato (PPP), sul terreno di fronte al Mc Donald’s di via Dei Lidi.

I sei campi da gioco saranno collocati in un’area di 13.705 mq espropriata per la realizzazione della “sopraelevata nord” e la strada provinciale 82 Olbia-Pittulongu. Attualmente, in una parte del campo, è presente una pista per automodelli radiocomandati ormai in disuso da anni.

Nella nuova area sportiva si potranno svolgere anche campionati a livello nazionale e internazionale. I campi da Padel saranno completi di club house e spogliatoi. Il terreno, in possesso del comune di Olbia in forza della concessione in comodato d’uso stipulata nel 2003 tra l’ente e provincia di Sassari e oggi all’interno del Piano territoriale di coordinamento del Cipnes, sarà dotato di numerosi servizi e verde attrezzato. Oltre ai campi, infatti, ci sarà anche un parco giochi per bambini, un’area fitness attrezzata per lo sport all’aperto. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 1milione e 100mila euro.











