L’ultimo saluto al papà di Palau scomparso nel tragico incendio

L’addio a Giorgio Menna.

Si terrà domani, venerdì 10 luglio, alle ore 17, presso la chiesa Nostra Signora delle Grazie, a Palau, il funerale di Giorgio Menna, il papà di 38 anni morto nel devastante incendio avvenuto nella sua abitazione, il 4 luglio. Recentemente si è tenuta l’autopsia sul corpo dell’uomo, disposta dalla Procura di Tempio, per ricostruire l’esatta dinamica del decesso e del tragico incidente. Menna è morto a causa del rogo divampato nella sua abitazione divenuta una trappola mortale.

L’ultimo saluto.

Salvi invece i due figli minorenni, rimasti coinvolti in questa tragedia perdendo il loro giovane padre. La comunità locale si è stretta fin da subito intorno ai due bambini, rimasti improvvisamente orfani di un punto di riferimento così importante, in un abbraccio di solidarietà che ha unito l’intera cittadina di Palau.

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Le indagini della Procura e i rilievi dei vigili del fuoco proseguono senza sosta nel tentativo di fare piena luce sulle cause che hanno scatenato le fiamme all’interno dell’appartamento, trasformando una normale giornata estiva in un dramma indelebile. Nel frattempo, l’ultimo saluto di domani rappresenterà un momento di profondo raccoglimento e dolore per parenti, amici e concittadini, tutti uniti nel ricordo di un giovane padre la cui vita è stata spezzata troppo presto da un destino crudele.

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