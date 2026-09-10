Aperte le iscrizioni allo scuolabus di Oschiri, cosa c’è da sapere

10 Settembre 2026

di Giulia Rago

Le iscrizioni allo scuolabus di Oschiri.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo residenti o domiciliati nel comune di Oschiri. Il servizio è destinato prioritariamente agli studenti che abitano o sono domiciliati fuori dal centro urbano e frequentano i plessi dell’Istituto Comprensivo Monti-Oschiri (sede di Oschiri): scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. In via eccezionale, potranno essere ammessi anche gli alunni residenti nel centro abitato che presentino difficoltà oggettive di accesso alla scuola, indipendentemente dalla distanza.

La tariffa a carico delle famiglie è di un euro al giorno per ogni giorno di effettivo utilizzo, come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale numero 79/2026. Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo Pretorio online – Avvisi, oppure presso gli uffici della Biblioteca Comunale in via XXIV Maggio. Alla richiesta vanno allegati il codice fiscale del genitore richiedente e dell’alunno, nonché il documento di identità del genitore.

La domanda, completa di recapiti telefonici e indirizzo e-mail, deve pervenire entro e non oltre martedì 30 settembre 2026 all’Ufficio Protocollo di via Guglielmo Marconi n. 9 oppure via Pec all’indirizzo [email protected]. L’amministrazione comunale invita le famiglie interessate a presentare la richiesta nei tempi previsti per garantire l’organizzazione del servizio per il prossimo anno scolastico.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI