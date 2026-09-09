Dal tatami ai libri: la rinascita sportiva e letteraria di Ottavio Careddu a Telti

Medaglie e scrittura: il percorso di Ottavio Careddu a Telti.

Due medaglie d’oro in quattro mesi, conquistate in due appuntamenti diversi del parakarate. È il percorso di Ottavio Careddu, atleta dell’ASD Okinawa Telti, che dopo il successo ottenuto in primavera ai Campionati regionali di Para Karate ha centrato un nuovo importante risultato, questa volta in una competizione internazionale.

Le due medaglie.

Il primo oro era arrivato il 3 maggio ad Arzachena, dove Careddu aveva conquistato il titolo regionale nella categoria paralimpica Over 30 Kata. Un risultato particolarmente significativo perché segnava il suo ritorno alle competizioni dopo 25 anni lontano dal tatami. A quattro mesi di distanza è arrivato un nuovo successo. Il 6 settembre, sulla spiaggia Riva Azzurra di Cannigione, Careddu ha conquistato il primo posto nella categoria K31 Over 16 al 2° International Parakarate Beach Kata, gara internazionale dedicata al parakarate sulla spiaggia.

Per l’atleta di Telti il 2026 si sta dunque trasformando in una stagione di rilancio agonistico: prima il titolo regionale conquistato ad Arzachena, poi l’oro nella competizione internazionale di Cannigione.

Il romanzo.

Ma il karate non è l’unico terreno sul quale Ottavio Careddu si sta mettendo alla prova. C’è infatti anche la scrittura. Nel 2025 ha pubblicato Un altro caso complicato per il detective Ting, romanzo edito da Youcanprint, nel quale il protagonista è un giovane detective esperto di arti marziali. E la sua esperienza letteraria potrebbe presto arricchirsi di un nuovo capitolo. Careddu è infatti al lavoro su un secondo libro di prossima uscita, del quale al momento non sono stati resi pubblici né il titolo né la trama. Un progetto ancora avvolto nel riserbo, che aggiunge un’altra tessera al particolare percorso dell’atleta-scrittore di Telti. Dal tatami alla spiaggia passando per le pagine di un romanzo: per Ottavio Careddu il 2026 è l’anno del ritorno alle gare e di nuove sfide ancora da raccontare.

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